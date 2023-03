Das Werk in Steyr.

Kein Wunder, dass es in Steyr sogar einen Sportverein gibt, der „Bewegung Steyr“ heißt. In Steyr sind seit mehr als 100 Jahren Mobilität und Fortbewegung zentrale Bestandteile der wirtschaftlichen Entwicklung – mit allen Vor- und Nachteilen. Kaum eine Stadt hat so viele Krisen und Höhenflüge dank technologischem Know-how erlebt wie die Eisenstadt.