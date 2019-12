Ob Konjunktur, ob Aktienmärkte – alles scheint nur in eine Richtung zu streben: nach oben. Selten zuvor war der Optimismus so groß wie zu Beginn des Jahres 2020. Das macht fast ein bisschen nervös. Aber rein objektiv haben die Prognostiker recht. Die ersten Stimmungsindikatoren zeigen nach oben, sogar jene in der Industrie, die sich derzeit tief in einem Wellental befindet. Spätestens zum Halbjahr 2020 soll es wieder aufwärts gehen. Bauwirtschaft und Dienstleistungssektor laufen ohnehin