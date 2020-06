Donald Trump redet bei seinem Wahlkampfauftakt in Tulsa viel und sagt wenig. In den fast zwei Stunden seines Wortschwalls findet er nicht eine Minute Zeit, auf das ernsthaft einzugehen, was die große Mehrheit der Amerikaner bewegt. Der Name George Floyd fällt nicht ein einziges Mal. Die Covid-19-Pandemie, die weitgehend unkontrolliert Menschen infiziert und umbringt, spielt der Präsident herunter.