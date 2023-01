Das Großaufgebot der Polizei, das in der Silvesternacht in Linz aufmarschierte, war die logische Konsequenz der Krawalle aus der Halloween-Nacht. Damals hatte die Exekutive die Lage unterschätzt und es mussten Polizeikräfte aus dem Umland angefordert werden, um die Lage in der Innenstadt wieder zu beruhigen.