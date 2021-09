Wenn die Kinder heute zum ersten Mal nach den Ferien das Schulgebäude betreten, wartet zuerst das Teststäbchen. Mit einer Sicherheitsphase beginnt das neue Schuljahr, dreimal in der Woche wird getestet. So sollen Neuinfektionen und ganze Klassen in Quarantäne vermieden werden. Die östlichen Bundesländer hatten ihren Schulstart vor einer Woche – und schon jetzt wird deutlich: Leicht wird auch dieses Schuljahr nicht. Allein in Wien sind 120 Klassen in Quarantäne.