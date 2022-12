Schlingern, Showpolitik und die Profiteure

Umfragen? Die würden ihn nicht interessieren, versicherte Kanzler Karl Nehammer (VP) am Sonntag im ORF. Nun ja, wir nehmen an, dass es in den VP-Zentralen im Bund und in den Ländern durchaus Leute gibt, die einen Blick auf Umfragen werfen (und auch selbst welche in Auftrag geben). Was auch für alle anderen Parteien gilt. Und bei aller gebotenen Vorsicht zieht sich durch alle zuletzt veröffentlichten Umfragen ein Trend: Die FPÖ legt zu und holt die SPÖ auf Platz eins ein oder überholt sie. Die