Saure Wahlzuckerl

Nur die gebrochene Nase von Fußballstar Kylian Mbappé beim EM-Auftaktmatch gegen Österreich hat in Frankreich die Innenpolitik kurzzeitig aus den Schlagzeilen verdrängt. Seit Emmanuel Macron am Abend seines EU-Wahldebakels Neuwahlen des Parlaments ausgerufen hat, tobt ein kurzer, aber intensiver Wahlkampf. Die Rechtspartei Rassemblement National wittert die historische Chance, erstmals den Premierminister in Frankreich zu stellen.