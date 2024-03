Gemeinderatswahlen sind in der Regel kein verlässlicher Gradmesser für die politische Lage in der gesamten Republik. Regionale Ereignisse und lokale Kandidaten prägen die Stimmung. So war es auch gestern in Salzburg. Wer am Nachmittag aus den langsam hereintröpfelnden Gemeinde-Ergebnissen einen übergeordneten Trend destillieren wollte, tat sich schwer.