Mehr als zwei Jahre harter Verhandlungen gingen dem gestern präsentierten Strategieplan für die Gemeinsame Agrarpolitik von 2023 bis 2027 in Österreich voraus. Herausgekommen ist ein kompliziertes Regelwerk, dem man in einem ersten Überblick Folgendes attestieren kann: Es ist ein in Zahlen gegossener Vertrag zwischen der Gesellschaft und den Bauern, der ganz gut gelungen scheint.