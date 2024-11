Rücken- oder Gegenwind?

Ob in naher Zukunft ein anderer Wind in der oberösterreichischen Energiepolitik weht, wird der Ausgang einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) über die Errichtung von 22 Windrädern in der Mühlviertler Gemeinde Sandl zeigen. Bisher gab es gegen oberösterreichische Windkraftprojekte strammen Gegenwind, getragen vom kleinen Koalitionspartner, aber auch von nicht unternehmerisch denkenden Türkisen. Nur 31 Windräder von österreichweit 1426 stehen in Oberösterreich (Ende 2023).