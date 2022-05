Selten wird in Oberösterreich über so wenig Fläche so viel diskutiert. Rund 8500 Quadratmeter groß sind jene zwei Grundstücke im beschaulichen Atterseeort Unterach, deren Ankauf durch die Gemeinde in den vergangenen Tagen neuerlich hohe Wellen geschlagen hat. Das Immobiliengeschäft sei durch eine viel zu großzügige und – diplomatisch formuliert – zu saloppe Vergabe öffentlicher Gelder erst ermöglicht worden.