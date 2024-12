Razzia im Rathaus, Benko in der Villa

Der Fall Signa hat eine neue Dimension erreicht, vorerst nur in Italien. Die Behörden haben am Dienstag über das ganze Land verteilt 100 Razzien durchgeführt, Dutzende Personen werden verdächtigt – bis ins Bozner Rathaus hinein.Der Schlag von Justiz und Carabinieri war so massiv, weil es bei Hausdurchsuchungen üblich ist, diese nicht auf mehrere Tage zu verteilen, sonst könnten Beschuldigte inzwischen Daten verschwinden lassen.Der Akt der Staatsanwaltschaft Trient hat es in sich.