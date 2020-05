Die US-Administration um Donald Trump kommt in der Bekämpfung der Corona-Krise seit Wochen nicht aus der Defensive. Was macht Trump in einem solchen Fall? Was ihn immer schon ausgezeichnet hat und was er virtuos beherrscht: Er wechselt von der Verteidigung in die Offensive, bezichtigt China, dass das Virus aus einem Labor in Wuhan entwichen sei. Dabei gibt es nicht den Hauch eines Indizes dafür.