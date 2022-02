Für Thomas Bach, den Großmeister der Beschwichtigung an der Spitze des IOC, waren die gestern beendeten Olympischen Spiele in China herausragend und ein großer Erfolg. Zeitkritische Organisationen wie "Human Rights Watch" sprachen von einer peinlichen Polit-Show für Präsident Xi Jinping und einem "Albtraum für die Menschenrechte". Beide Schlussbilanzen lagen wohl schon lange vor der Eröffnung des Olympia-Spektakels im Reich der Mitte in den Schubladen.