Kontroverse Diskussionen oder gar Widerspruch? Was Parlamente in Demokratien auszeichnet, gibt es in China nicht. Die Abgeordneten des Nationalen Volkskongresses haben bisher alle Vorlagen der seit 1949 herrschenden Kommunisten abgenickt. Und so ist es auch bei der diesjährigen Tagung der "Volksvertretung". Pompös inszeniert gaukelt das Parlament der Volksrepublik der Welt eine Scheindemokratie vor.