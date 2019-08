Es herbstlt. Das ist sicher der Satz, den man Mitte August am allerwenigsten hören will. Aber leider muss man nach dieser Woche zugeben: Er stimmt – und zwar nicht nur meteorologisch, sondern auch politisch. Denn in diesen Tagen sind wir nach einiger Zeit sommerlicher Ruhe abrupt daran erinnert worden, dass am Beginn des Herbstes eine Nationalratswahl steht. Die Justiz hat die Parteien in dieser Feiertagswoche aus der Vorwahlkampf-Pause geholt: Hausdurchsuchungen bei Ex-FPÖ-Chef