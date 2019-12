In St. Georgen an der Gusen errichtet die Gemeinde derzeit ein kleines Infozentrum auf der Wiese vor dem Zugang zum ehemaligen KZ-Stollensystem "Bergkristall". Weil das Budget knapp ist, legen freiwillige Helfer Hand an, um den gebraucht erworbenen Holzbau winterfest zu machen. Bisher war ein Gedenken an die hier ermordeten Menschen – ein Großteil davon stammte aus Polen – nur unter freiem Himmel entlang eines Schotterwegs möglich.