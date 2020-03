Donald Trump wird in der Coronakrise von der Realität eingeholt. Ein kranker Freund, Leichensäcke, die sich im Krankenhaus seiner Kindheitsnachbarschaft in New York stapeln, und die Perspektive von bis zu 2,2 Millionen Toten, die einmal mit seiner Präsidentschaft in Verbindung gebracht werden könnten, haben den Republikaner zur Kehrtwende bewogen. Seine Experten haben ihm gesagt, dass die Idee, bereits zu Ostern alle Restriktionen aufzuheben, geradezu wahnsinnig ist.