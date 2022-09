In einem Krankenhaus wollte sie nicht sterben. Elizabeth II. entschlief am Donnerstagnachmittag friedlich im hohen Alter von 96 Jahren auf Balmoral Castle, ihrem Lieblingsschloss in Schottland. Die Queen hatte am letzten Dienstag noch eine ihrer vornehmsten Pflichten erfüllt und mit Liz Truss den 15. Premier ihrer Herrschaft ernannt. Bei diesem Termin auf Balmoral Castle wirkte sie noch gesund, sogar fröhlich, obwohl man der Greisin die Last der Jahre ansehen konnte.