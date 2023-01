Ein Blick in das sanierte Parlament.

Zuerst sprach Franciszek Smolka, der Präsident des Abgeordnetenhauses, vom Kunstsinn Theophil Hansens, dessen Bauwerk "den gesetzgebenden Faktoren ein (...) ihrer Würde entsprechendes Heim" biete, dann erfolgte "ein dreifaches Hoch" auf den Kaiser: Mit einer Sitzung des Abgeordnetenhauses wurde das Parlamentsgebäude am Ring am 4. Dezember 1883 in Betrieb genommen.