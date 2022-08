Papst stärkt Asien und schwächt Europa

Papst Franziskus stellt mit der Erhebung von 20 weiteren Geistlichen in den Kardinalsstand das wichtigste Kollegium der katholischen Kirche, das Konsistorium – immerhin wählt dieses den Stellvertreter Christi auf Erden –, internationaler auf. Und gleicht dieses Gremium immer mehr an die Realität an, indem er etwa die Zahl der höchsten Würdenträger aus Asien (etwa aus Osttimor, Singapur oder der Mongolei) erhöht.