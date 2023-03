Bis zu 300 Flüchtlinge in einem ehemaligen Hotel am Linzer Hauptbahnhof, dazu weitere rund 100 im unweit gelegenen ehemaligen ÖBB-Lehrlingsheim: Die Pläne der Innenminister Gerhard Karner (VP) unterstellten Bundesbetreuungsagentur (BBU) über zwei geplante Asylquartiere in Linz haben vergangene Woche breite Ablehnung in der Stadtpolitik ausgelöst.