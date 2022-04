Wolodymyr Selenskyj bedankte sich ausdrücklich für den Besuch. Doch beim derzeit drängendsten Wunsch des ukrainischen Präsidenten an den Westen musste Österreichs Kanzler Karl Nehammer am Samstag in Kiew absagen: Ein sofortiges Gasembargo gegen Russland kommt für Österreich (und auch Deutschland) nicht infrage.