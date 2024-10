Der Spielerrat des Nationalteams wandte sich an das Präsidium.

Mit Reformen muss man vorsichtig sein. Ankündigungen sind das eine, am Ende zählt das Geschriebene auf dem Papier. Von "Revolution" über "Mogelpackung" bis zu "zahnlose Reform" reichen die Reaktionen auf die am Freitag per Mehrheitsbeschluss beschlossene "Strukturreform" im österreichischen Fußballbund (ÖFB).