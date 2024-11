Moldau: Nur auf den ersten Blick Sieg für Europa

Maia Sandu bleibt Präsidentin der Republik Moldau. Die Amtsinhaberin siegte am Sonntag knapp vor ihrem prorussischen Gegenkandidaten, dem Ex-Generalstaatsanwalt Alexandr Stoianoglo. Eine Richtungsentscheidung sicherlich, deren Ergebnis das proeuropäische Lager aufatmen lässt. Ein Befreiungsschlag sieht aber anders aus, ähnlich wie beim Referendum am 20. Oktober über das Verankern des Zieles eines EU-Beitrittes in der Verfassung.