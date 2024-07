Neue Auto-Welt vor Österreichs Werkstoren

Chinesische Autos wie der vollelektrische BYD Dolphin werden peu à peu in den öffentlichen Fuhrparks Einzug finden.

Gut drei Autostunden liegen zwischen Szeged und Debrecen. Die beiden ungarischen Städte haben große Bedeutung für Oberösterreich und stehen sinnbildlich für eine neue Auto-Welt sowie Verschiebungen im globalen Wettbewerb. Lesen Sie auch: Oberösterreichs Zulieferer werben um BYD-Aufträge Der deutsche Hersteller BMW wird ab 2025 Elektroautos in Debrecen produzieren, deren E-Antriebe aus dem Motorenwerk in Steyr kommen. Der chinesische Autohersteller BYD zieht ein Werk in Szeged hoch, um