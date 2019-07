Jeder vierte junge Mann in Österreich ist untauglich. Mit diesem Problem kämpfen sowohl das Bundesheer als auch der Zivildienst. Denn wer nicht für den Dienst an der Waffe herangezogen werden kann, darf auch nicht den sogenannten Wehr-Ersatzdienst leisten. Dass die VP jetzt dieses Problem ernst nimmt und die Forderung nach einer Teiltauglichkeit sogar in ihr Wahlprogramm aufnimmt, ist ein wichtiges Signal.