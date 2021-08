Die Verkehrspolitik in Österreich hat es in den vergangenen Jahrzehnten selten verdient, mit Superlativen gelobt zu werden. Das "Klimaticket Now" und das "Klimaticket Oberösterreich" sind erfreuliche Ausnahmen. Sie sind für das österreichische Tarifsystem bahnbrechend. Diese Tickets bringen die Vereinheitlichung eines Tarifdschungels, dessen Angebote teils so kompliziert waren, dass sie nicht einmal mehr ihre Erschaffer wirklich verstanden haben.