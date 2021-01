Nach dem Prinzip Versuch und Irrtum

Versetzen wir uns ein paar Jahre zurück – sagen wir, Anfang 2017, als die Grünen noch nicht vorübergehend aus dem Nationalrat ausgeschieden und dann als Regierungspartei wiedergekehrt waren. Die damalige Regierung, eine rot-schwarze Koalition, hätte den Fraktionen in einer äußerst sensiblen Materie einen Gesetzesentwurf hingeknallt, der in Minimalfrist am Neujahrswochenende zu begutachten gewesen wäre.