Am Freitag wählt die SPÖ in Linz einen neuen Parteichef. Der Parteitag als reinigendes Gewitter, nach dem sich alle hinter der neuen Nummer eins versammeln, ist das Szenario, das am günstigsten für die SPÖ wäre. Am anderen Ende dieser Skala steht eine mögliche Abspaltung der Bablerianer, der leidenschaftlichen linken Unterstützer des Traiskirchner Bürgermeisters Andreas Babler.