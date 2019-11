Die ehemalige Volksanwältin und frühere Grünen-Abgeordnete Terezija Stoisits sagt in einem aktuellen "profil"-Interview, dass sie sich nicht vorstellen kann, dass die Grünen in eine Koalition mit der ÖVP gehen werden. Alt-Bundespräsident Heinz Fischer wiederum rechnet damit, dass es sehr wohl zu einer türkis-grünen Regierung kommt – um Weihnachten werde es so weit sein, so die Prognose Fischers.