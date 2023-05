Er ist so etwas wie der Referenzpunkt heimischer Politik, nach ihm wird kalibriert. Wann immer es politisch wird in Österreich, schwebt garantiert Herbert Kickl als Gespenst im Raum und damit verbunden die Ratlosigkeit über den passenden Umgang mit diesem begnadeten Trittbrettfahrer der Umstände. Kein Zweifel: Österreich leidet am Morbus Kickl. Kickl ante portas, so könnte das Drehbuch überschrieben werden. Schwarz-Blau komme gewiss, demnächst auch in Salzburg und dann im Bund,