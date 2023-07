Heute setzen sich die Bregenzer Festspiele in Bewegung. Am Freitag dröhnt die "Jedermann"-Premiere über den Domplatz Salzburgs, wo das bedeutendste Sommerfestival der Welt am 27. Juli offiziell eröffnet wird. Aufs Neue wenden wir uns somit Wochen von konzentrierter Kultur zu, die uns im privaten wie im politischen Alltag schändlich abhandenzukommen droht.