Mit Hinschauen allein ist es nicht getan

Seit 1981 ist der 25. November jener Tag, an dem jener Frauen gedacht wird, die zum Opfer von Gewalt geworden sind. Seit 1991 steht der Zeitraum vom 25. November bis zum 10. Dezember (Tag der Menschenrechte) unter dem Motto "16 Tage gegen Gewalt an Frauen", symbolisiert durch die Farbe Orange. Das Ziel: ein sichtbares Zeichen zu setzen und Gewalt an Frauen, häufig in häuslichem Kontext, zu enttabuisieren.