Mit Erpressung muss endlich Schluss sein

Er sei nicht hier, um Geschäfte und Tauschhandel zu machen. Mit diesen Worten hätte Viktor Orban gestern in Brüssel die Lacher auf seiner Seite haben können – wäre das Thema, mit der Ukraine Beitrittsverhandlungen aufzunehmen, nicht zu ernst. Und täglich grüßt das Murmeltier: Ungarns Premier gefällt sich in Dauerschleife in seiner Erpresserrolle – mit Erfolg. Den hatte der eher wie ein Autokrat Regierende schon am Mittwoch.