Metaller: Das Drehbuch sieht Streik vor, aber was kommt dann?

Das Drehbuch war bisher ziemlich vorhersehbar. Niemand wettete ernsthaft dagegen, dass nach der sechsen Runde der Kollektivvertragsverhandlungen der Metalltechnischen Industrie gestreikt wird. Und tatsächlich war auch alles gut vorbereitet. Also werden ab heute sukzessive Betriebe bestreikt. Sie werden es verkraften. Die Auftragslage ist bei den meisten so gering, dass man kaum mit den Lieferungen in Verzug geraten würde.