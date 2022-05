Die momentanen Infektionszahlen rechtfertigen das Ende der Maskenpflicht. Aber wir müssen Vorsicht walten lassen und auf das Infektionsgeschehen blicken. Also: Masken nicht gleich wegwerfen, wir werden sie wohl noch brauchen. "Was wir jetzt im Sommer tun oder nicht tun, entscheidet, wie Herbst und Winter verlaufen werden," sagte Oberösterreichs Corona-Experte Bernd Lamprecht in einem Nachrichten-Interview, das Ende Juni 2021 geführt wurde.