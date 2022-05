Auch am Wochenende blieb die ÖVP in der Causa Seniorenbund Gefangene ihrer eigentümlichen "Doppelexistenz-Theorie": Der oberösterreichische Seniorenbund hat demnach Corona-Fördermittel, die für Non-Profit-Organisationen gedacht waren, in Anspruch genommen, und zwar in Höhe von zwei Millionen Euro. Der Seniorenbund sei zwar eine Teilorganisation der ÖVP, aber eben gleichzeitig auch ein gemeinnütziger Verein – und als solcher habe man Anspruch auf die Förderung, heißt es aus der ÖVP.