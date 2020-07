Endlos gedehnte Sommertage, wie wir sie seit Kindheit kennen, hohe Wolken über tiefblauem Himmel, der Duft von Heu in der Nase, das hitzeträge Land döst, die Politik hat sich ins Sommerloch verkrochen. Das ist unsere Vorstellung idealer Ferien. Doch in dieser Sorglosigkeit wird es den Sommer diesmal nicht geben, schon gar nicht in Oberösterreich.