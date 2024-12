Lieber ein Neuanfang statt eines Comebacks

Es waren bewegende Worte, die Kanzler Leopold Figl wenige Monate nach Kriegsende hielt: "Ich kann euch zu Weihnachten nichts geben", sagte er, weder Kerzen für den Baum noch Brot, Kohle oder Glas. "Ich kann euch nur bitten: Glaubt an dieses Österreich." In den vergangenen Wochen suggerierten die Koalitionsverhandler von ÖVP, SPÖ und Neos, dass Österreich vor dem finanziellen Niedergang stünde. Da wurde von manch einem erklärt, nur Figl habe es härter gehabt. Das entspricht in keiner Weise der