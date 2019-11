Angst um das Leitmedium Buch wäre übertrieben angesichts von mehr als 70.000 Neuerscheinungen, die heuer auf den deutschsprachigen Markt geworfen worden sind. Einen Tropfen aus diesem Universum präsentieren die OÖN heute in ihrer Bücherbeilage. Um das Buch muss uns also nicht bange sein, als Leser leben wir in einer Epoche des totalen Überflusses.