Leitartikel: Weniger Inflation, aber höhere Preise

Nur noch 2,9 Prozent Inflation? Oder immer noch 2,9 Prozent Inflation? Die Teuerung im Gesamtjahr 2024 kann man so oder so sehen. Sie ist nicht mehr weit von der ökonomischen Idealvorstellung von zwei Prozent entfernt. Aber was in den beiden Jahren davor passiert ist, kann man nicht ungeschehen machen. Denn nun sinkende Inflation bedeutet nicht allgemein sinkende Preise, sondern geringere Preissteigerungen.