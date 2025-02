Leitartikel: Vision und Hürden für zehn Millionen Bauern

Er ist ein Hoffnungsträger vieler Landwirte und Funktionäre in Europa: Christophe Hansen. Der Bauernsohn aus Luxemburg, seit Dezember EU-Agrarkommissar, wird am Freitag gerade einmal 43 Jahre alt, und schon soll er die europäische Landwirtschaft wettbewerbsfähiger in die Zukunft führen. Dazu stellte Hansen die Vision der Kommission vor – auch als eine Antwort auf die heftigen Bauernproteste vor einem Jahr.