Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, aber das, was Österreichs Ski-Asse in den bisherigen fünf von elf Medaillenentscheidungen bei der WM in Saalbach auf die Pisten "Ulli Maier" und "Schneekristall" gezaubert haben, ruft nach höchstem Respekt. Eine Goldene und drei Silberne lassen nicht nur die Herzen in der Pinzgauer Gemeinde höherschlagen.