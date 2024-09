Leitartikel: In der Blase gibt es Anspruch auf Kuchen

Noch drei Wochen bis zur Nationalratswahl. Die Entscheidung wird nicht einfach, nicht zuletzt, wenn man bei der Wahl auch so nebensächliche Dinge wie Wirtschaft, Wohlstand und Zukunft unserer Kinder berücksichtigen will. Hier fällt die Wahl nicht deshalb schwer, weil alle Angebote der Parteien so gut sind. Vielmehr beschleicht einen das Gefühl, dass es eine Wahlkampfblase gibt, in der die Realität ausgeblendet wird.