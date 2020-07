Angela Merkel, die seit fast 15 Jahren im Kanzleramt in Berlin sitzt, kehrt langsam zur Normalität zurück. Auf die Frage, wie oft sie in dieser Zeit nach Brüssel geflogen ist, wird die "ewige Kanzlerin" wohl keine schnelle Antwort geben können. Ihren gestrigen Kurztrip in die EU-Hauptstadt, bei dem sie persönlich die Eckpunkte des aktuellen deutschen EU-Vorsitzes präsentierte, wird sie hingegen für immer im Gedächtnis behalten.