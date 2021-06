Hunderttausende Menschen in Kurzarbeit haben in den vergangenen Monaten zumeist auf 20 Prozent ihres Gehalts verzichtet. Sie haben dieser Bedingung der Bundesförderung zugestimmt, um in einen Gesellschaftsvertrag einzuwilligen, der die Republik ökonomisch glimpflich durch die Pandemie bringt. Jede und jeder hat das mitgetragen – nur eine kleine Gruppe pfiff darauf: jene der 1000 Mitarbeiter des Linzer Landestheaters.