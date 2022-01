Die Verhandlungen der Außenminister Antony Blinken und Sergej Lawrow heute in Genf könnten schon die letzte Gelegenheit sein, einen Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine noch zu verhindern. Und die Aussichten für eine friedliche Lösung sind denkbar schlecht. Denn Wladimir Putin hat sich so weit vorgewagt, dass er ohne Gesichtsverlust kaum noch einlenken kann.