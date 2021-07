Der Name des riesigen Klimapakets, das EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und ihr "Mr. Green Deal" Frans Timmermans vorlegten, klingt nach einem Gesundheitsratgeber für die Generation 50 plus. In Wahrheit ist "Fit for 55" eine Entziehungskur. Gesellschaft und Wirtschaft der EU müssen sich den Gebrauch von Öl, Gas und Braunkohle weitgehend abgewöhnen.