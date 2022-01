Kitzbühel und Wengen haben einige Gemeinsamkeiten. Beide Orte sind Gastgeber klassischer Skirennen. Sowohl am Hahnenkamm als auch am Lauberhorn klettern aktuell die Inzidenz-Zahlen weit in den dreistelligen Bereich. Der augenscheinliche Unterschied: Während in Wengen am vergangenen Wochenende die alpinen Weltcuprennen von tausenden Augenzeugen verfolgt wurden, dürfen in den kommenden Tagen in Kitzbühel nur wenige Fans unter strengsten Sicherheitsauflagen live dabei sein.